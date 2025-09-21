Соревнования в вузе совместили с медицинскими обследованиями в Дубне

Традиционную «Университетскую милю» пробежали студенты университета «Дубна». К мероприятию впервые присоединились медики Дубненской больницы: они провели для участников биоимпендансометрию, проверку остроты зрения и сезонную вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции.

Врач-терапевт Дубненской больницы Анастасия Московченко отметила, что студенты ответственно отнеслись к своему здоровью, особенно к возможности привиться от гриппа здесь и сейчас.

Специалисты больницы также проводили лотерею для всех участников осмотра и организовывали медицинское сопровождение соревнований. «Университетская миля» - эстафета на 1994 метра (в честь года основания университета), которая посвящена Игорю Бершанскому - известному советскому тренеру и основателю кафедры физической культуры и спорта в университете «Дубна».