Соревнования по стрельбе на дальние дистанции проведут в Одинцове 11 июля

В многофункциональном огневом центре парка «Патриот» в Одинцовском городском округе 11 июля пройдет третий этап Кубка Московской области по стрельбе на дальние дистанции. Участники выполнят десять упражнений на дистанциях от тысячи до 1600 метров.

За награды поборются 48 спортсменов, в том числе 21 представитель Подмосковья. В соревнованиях заявлены стрелки из Москвы, Московской, Владимирской и Ярославской областей.

Турнир проводят как среди членов региональной Федерации стрельбы на дальние дистанции, так и среди всех желающих, соответствующих требованиям регламента.

Стрельба на дальние дистанции включена во Всероссийский реестр видов спорта. Кубок Подмосковья организовала Федерация стрельбы на дальние дистанции Московской области при поддержке Общероссийской федерации.

Он проходит в рамках реализации государственной программы «Спорт России». Начало соревнований запланировано на 09:00.