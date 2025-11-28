Соревнования среди учителей физкультуры прошли в Сергиевом Посаде

В спортивном комплексе «Луч» в Сергиевом Посаде состоялись испытания на прочность, в которых приняли участие областные команды учителей и учеников. Разминку провела профессиональный пауэрлифтер, участница шоу «Титаны» на ТНТ Оксана Кошелева.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель главы Сергиево-Посадского округа Ольга Дударева.

Пауэрлифтер, участница шоу «Титаны» на ТНТ Оксана Кошелева провела разминку, а после начались соревнования. Они проходили в формате битвы команд. Пары старшеклассник-учитель физкультуры состязались в эстафете, пробовали себя в комплексе упражнений «Готов к труду и обороне».

«Поначалу присутствовал небольшой мандраж, а теперь настроился, размялся и уже выполнил несколько нормативов. Признаться, доволен учеником больше, чем собой, но все впереди, мы еще сравняемся», — поделился впечатлениями Илья Кабанов, учитель физкультуры школы № 1 г. Сергиев Посад.

После сдачи норм ГТО участники поборются за призовые места. Финалисты будут заниматься с амбассадорами движения «Здоровое Отечество» и получат шанс выиграть денежный приз на приобретение инвентаря для школы.

Мероприятие было организовано движением «Здоровое Отечество» совместно со «Школьной лигой».