Соревнования среди детских дворовых команд прошли в Мытищах

Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа Мытищи совместно с отделом физкультурно-массовой работы Центра физической культуры и спорта «Мытищи» организовало соревнования по стрельбе, дартсу и интерхоккею для детей. Мероприятие прошло на стадионе «Торпедо».

Соревнования по стрельбе и дартсу проходили в четырех возрастных категориях: среди мальчиков и девочек. Лучшими стрелками стали Андрей Воеводин («Реальные кабаны»), Мансур Саймуродов («Ястребы»), Захар Мелиненко («Гранд») и Ксения Зарюта («Гранд»).

Особо отличились в дартсе Андрей Медведев («Порту»), Иван Сахадзе («Реальные кабаны»), Алексей Лялин («Реальные кабаны») и Мария Касимова («Биг Бен»). После стрельбищ и дартса дети сыграли в интерхоккей — хоккей с мячом без коньков.

Товарищеская встреча между «Красной машиной» и «Синей птицей» стала напряженной. Основное время завершилось ничьей — 1:1. Решающий гол в серии буллитов принес победу «Красной машине» — 2:1.