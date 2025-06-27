Соревнования шеф-поваров проведут на фестивале огурца в Луховицах 5 июля

Ежегодный фестиваль огурца пройдет на площади у Дома культуры «Старт» в Луховицах 5 июля. Для гостей проведут концерт, мастер-классы и лекции, а также подготовят фудкорт и сварят традиционный рассольник в казане объемом 170 литров.

Ежегодно фестиваль привлекает большое количество гостей со всей страны. Мероприятие продлится весь день и удивит гостей насыщенной программой.

Так, с 12:00 начнет работу фудкорт, ярмарка, торговые площадки и аттракционы. Официальное открытие запланировано на 14:00, после чего в 15:00 состоится концерт. На сцене выступят народные творческие коллективы.

В фестивале будет участвовать международный альянс кулинаров. Они приготовят луховицкий рассольник по особому рецепту в казане объемом 170 литров. Гости также смогут поучаствовать в соревновании шеф-поваров, мастер-классах, лекциях и других мероприятиях.

В министерстве напомнили, что в регионе урожайность огурцов остается на высоком уровне. За первую половину года предприятия уже собрали 46,4 тысячи тонн этого овоща.