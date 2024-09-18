Соревнования по парусному спорту пройдут в Мытищах с 20 по 24 сентября

В акватории Пироговского водохранилища в Мытищах пройдут Международная парусная регата Ассамблеи народов Евразии и Африки, Всероссийская регата «Кубок России по инклюзивному парусному спорту» и фиджитал-регата. Соревнования продлятся с 20 по 24 сентября.

Все соревнования пройдут при поддержке Фонда президентских грантов. Более 350 человек из 84 регионов России, в том числе обладатель Кубка России в 2023 году Петр Борисенко, Светлана и Алексей Черепановы, а также участники из Индии, Китая, Республики Беларусь, Абхазии и стран Африки поборются за главные награды.

Участников поздравят действующий Чемпион мира по парусному спорту Волчков Сергей, российский космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев, президент Федерации парусного спорта Москвы и старший тренер сборной России по парусному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Московцев, руководитель Департамента счастья Ассамблеи народов Евразии и Африки и руководитель общественного журнала «Агрегатор счастья» Марина Волкова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».