Соревнования по всестилевому карате прошли в Щелкове

Спортивный комплекс «Подмосковье» принял соревнование по всестилевому карате, став площадкой для показательных поединков и демонстрации спортивных достижений. Соревнование собрало около 300 юных спортсменов, прибывших из различных регионов Российской Федерации, включая Москву, Московскую область, Брянскую и Калужскую области.

Возраст участников варьировался от шести до семнадцати лет. Атмосферу торжественного открытия соревнований задали речи директора спортивного комплекса «Подмосковье», депутата Совета депутатов городского округа Щелкова Кирилла Андреевича Строкова и депутата Совета депутатов Николая Николаевича Павлова. Затем спортивные площадки заполнились молодыми бойцами, демонстрировавшими технику кумитэ, ката и групповые ката.

Состязания проводились одновременно на четырех татами. По результатам выступлений определились победители и призеры, завоевавшие медали и призы.