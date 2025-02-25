Соревнования по военно-прикладным видам спорта прошли в Воскресенске

Патриотический турнир провели в физкультурно-спортивном центре «Новое поколение» в Воскресенске. Его приурочили ко Дню защитника Отечества.

Участники продемонстрировали умения в различных дисциплинах: сборке и разборке автомата Калашникова АК-74, стрельбе из пневматической винтовки, набивке магазина патронами и проверке знаний воинских званий.

Победители и призеры получили дипломы и сладкие подарки. Лучшим на соревнованиях стал Артем Опольский.

Отметим, что подобные мероприятия не только помогают развивать у школьников военно-прикладные навыки, но и укрепляют дух товарищества и взаимопомощи.

Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске в Доме культуры «Химик» провели тематический концерт, посвященный 23 Февраля, «Доблесть в сердце, музыка в душе». На нем ветеранов боевых действий поздравили творческие коллективы муниципалитета.