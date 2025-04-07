Соревнования по цигуну прошли в Химках

Мероприятие объединило более 80 участников из разных городов Подмосковья и Москвы. Спортсмены соревновались в индивидуальных и групповых номинациях.

В спортивной школе «Лунево» 4 апреля состоялись открытые соревнования «Цигун-Лунево-Спорт», организованные для участников программы «Активное долголетие». В турнире приняли участие более 80 человек из Химок, Красногорска, Щелково, Раменского и столицы.

Соревнования прошли в шести номинациях. Призы вручались как за личные достижения, так и за командные выступления. В индивидуальном зачете по направлению «Ба Дуань Цзин» представители Химок Надежда Кошкина, Тамара Ким и Александр Сербин заняли вторые места. Бронзовыми призерами стали Надежда Базанова, Елена Юнеева, Арина Григорьева и Татьяна Болдина.

«Участники имеют возможность не только повысить свою физическую активность, но и обрести новые знакомства, расширить социальный круг и получить эмоциональную поддержку», — подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк добавил, что оздоровительное направление цигун в Подмосковье играет важную роль в реализации программ, направленных на поддержание активного и здорового образа жизни среди старшего поколения.