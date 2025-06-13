Соревнования по стритболу прошли в спортивном центре «Пленарная» в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Среди воспитанников спортивного центра «Пленарная» провели соревнования по стритболу. Почетным гостем мероприятия стал депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

Перед началом соревнований спортсменам рассказали об учреждении медалей в 1945 году «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены» и «За взятие Берлина». Именно этой дате посвятили турнир.

«Знать историю — наша обязанность. Сейчас особенно важно напоминать и молодым, и взрослым о значении таких дат. Рад, что эти спортивные соревнования приурочили именно к учреждению госнаград СССР», — отметил депутат.

Турнир прошел в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Историк Иван Белогуров рассказал, что медали были учреждены 9 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР по ходатайству Народного Комиссариата Обороны СССР. Важной составляющей лекции стал рассказ о важности поддержки военнослужащих в России. Волонтер Татьяна Куликова отметила мероприятия и инициативы, созданные для участников специальной военной операции и их семей.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов напомнил, что патриотическая программа «Успех в единстве поколений» реализуется на протяжении года. Ее география распространилась на всю Московскую область.

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