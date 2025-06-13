Соревнования по стритболу прошли в спортивном центре «Пленарная» в Химках

Перед началом соревнований спортсменам рассказали об учреждении медалей в 1945 году «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены» и «За взятие Берлина». Именно этой дате посвятили турнир.

«Знать историю — наша обязанность. Сейчас особенно важно напоминать и молодым, и взрослым о значении таких дат. Рад, что эти спортивные соревнования приурочили именно к учреждению госнаград СССР», — отметил депутат.

Турнир прошел в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Историк Иван Белогуров рассказал, что медали были учреждены 9 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР по ходатайству Народного Комиссариата Обороны СССР. Важной составляющей лекции стал рассказ о важности поддержки военнослужащих в России. Волонтер Татьяна Куликова отметила мероприятия и инициативы, созданные для участников специальной военной операции и их семей.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов напомнил, что патриотическая программа «Успех в единстве поколений» реализуется на протяжении года. Ее география распространилась на всю Московскую область.