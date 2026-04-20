Соревнования по спортивному ориентированию прошли в Дзержинском

В лесопарке «Чемпион» городского округа Люберцы 18 апреля прошли соревнования по спортивному ориентированию «Люберецкий компас». Участие приняли более 250 спортсменов из Дзержинского, Люберец, Лыткарино и Москвы.

Спортсмены соревновались на дистанциях двух уровней сложности — простой и средней — выявляя сильнейших. После финиша каждому участнику вручали памятные сувениры, а также угощали горячим чаем, сладостями и традиционной солдатской кашей.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что лесопарк «Чемпион» благоустроили в прошлом году при поддержке губернатора Андрея Воробьева и народной программы «Единой России». Здесь появились удобные тропинки, освещение, а также локации для занятий спортом и комфортного отдыха. Он пригласил жителей выбираться на прогулку в обновленный парк.

Соревнования «Люберецкий компас» стали отличным стартом летнего спортивного сезона, объединив любителей активного образа жизни разных возрастов и городов.