Соревнования по спортивной рыбалке прошли в Чехове

В муниципальном округе Чехов на водоеме Голыгино состоялось открытые летних соревнований по спортивной рыбалке. Это мероприятие собрало 26 команд, каждая из которых состояла из двух участников.

Рыболовы прибыли из разных городов Подмосковья. Участники не только продемонстрировали навыки ловли, но и обменялись опытом и впечатлениями.

В итоге первое место заняла команда из Тулы с общим уловом в 5260 граммов. Второе место досталось команде «Метеор» из Чехова, которая поймала рыбы на общую сумму 4480 граммов. Третье место заняла команда «Пескари» также из Чехова с уловом в 4120 граммов.

Награждение победителей и призеров прошло в торжественной обстановке. Кубки и сертификаты вручил председатель совета ветеранов спорта Алексей Крысин.

Ранее мы рассказывали о том, что Подмосковные боксеры выиграли 14 медалей на чемпионате ЦФО. Среди них были и спортсмены из Чехова.