Подмосковные боксеры выиграли 14 медалей на чемпионате ЦФО

Чемпионат Центрального Федерального округа по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет прошел с 9 по 14 июня в Суздале. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях 14 медалей.

Среди мужчин сильнейшими стали Фикрат Мухаметзянов из Раменского, Юрий Двали из Балашихи и Сергей Оганисян из Люберец. Егор Никитин из Раменкого завоевал серебряную медаль. Житель Балашихи Никита Ротов, мытищинец Мурад Магомедов и Эрик Геворгян из Щелкова стали бронзовыми призерами.

Победительницами турнира среди женщин стали Алина Педченко из Подолька, Гульнара Каримжанова из Чехова, а также Светлана Макарова из Дмитрова.

Второе место заняли представительница Ногинска Светлана Постнова, спортсменки из Серпухова и Сергиева Посада Маргарита Силаева и Софья Зайцева. Евгения Турчина из Подольска взяла бронзу.

Победители турнира отправятся на чемпионат России по боксу.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из 14 регионов страны.