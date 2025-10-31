Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Солнечногорске
В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска прошли соревнования по скандинавской ходьбе «Солнечный шаг». В мероприятии выступили 25 участников старше 55 лет и члены клуба «Активное долголетие».
Перед стартом, на дистанции в два километра, для всех провели активную разминку. По окончании пробега гости услышали познавательную лекцию об истории скандинавской ходьбы и смогли отдохнуть за чашкой чая. Организаторами выступили МБУК «Парки Солнечногорья» и МБУ «Центр Солнечногорье».
«Проведение таких спортивных мероприятий способствует популяризации активного образа жизни среди старшего поколения и создает дополнительные возможности для социального взаимодействия. В завершение мероприятия всем вручили грамоты за участие и медали», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.
Следующие соревнования «Солнечный шаг» планируется провести весной 2026 года.
К 2025 году в Солнечногорске число участников губернаторской программы «Активное долголетие» превысило 2000 человек, из которых свыше 600 регулярно посещают кружки и секции. Для вступления в клуб пенсионерам достаточно иметь социальную карту.
Подробная информация об активностях и мероприятиях доступна по адресу: улица Красная, дом 71, по телефону +7(926)-945-72-91 и в Telegram-канале.