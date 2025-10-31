Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Солнечногорске

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска прошли соревнования по скандинавской ходьбе «Солнечный шаг». В мероприятии выступили 25 участников старше 55 лет и члены клуба «Активное долголетие».

Перед стартом, на дистанции в два километра, для всех провели активную разминку. По окончании пробега гости услышали познавательную лекцию об истории скандинавской ходьбы и смогли отдохнуть за чашкой чая. Организаторами выступили МБУК «Парки Солнечногорья» и МБУ «Центр Солнечногорье».

«Проведение таких спортивных мероприятий способствует популяризации активного образа жизни среди старшего поколения и создает дополнительные возможности для социального взаимодействия. В завершение мероприятия всем вручили грамоты за участие и медали», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.