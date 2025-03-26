Соревнования по скандинавской ходьбе пройдут в Серебряных Прудах

Жителей и гостей округа приглашают 28 марта принять участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе «Спортивная весна», которые пройдут в парке культуры и отдыха «Серебряный». Организаторы подготовили две дистанции, чтобы участники с разным уровнем физической подготовки смогли испытать свои силы.
Для пенсионеров будет предложена дистанция протяженностью полтора километра, а для остальных участников — более сложная — в три километра.
Регистрация начнется в 17:00 на территории входной группы парка. В 17:30 под руководством опытного тренера будет проведена разминка. В 18:00 дадут старт соревнованиям.
«Наши соревнования по скандинавской ходьбе станут отличной возможностью проверить свои силы, подвигаться, пообщаться с единомышленниками и просто хорошо провести время на свежем воздухе», — сообщили в парке.
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