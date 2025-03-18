Соревнования по скалолазанию среди трудовых коллективов прошли в Мытищах

Турнир по скалолазанию среди офисных работников и сотрудников цехов прошел в школе № 3 имени Б. А. Феофанова в Мытищах. Соревнования приурочили к 230-летию образования Федоскинской фабрики лаковой миниатюры.

Команды трудящихся из Мытищ соревновались в нескольких этапах спартакиады в течение нескольких месяцев. Седьмым этапом сезона 2024/2025 стали состязания поо скалолазанию.

Чтобы победить, участникам нужно было быстрее всех добраться до вершины по отвесной стене. Жюри оценивало сумму баллов в командном зачете.

Как показали результаты этого этапа спартакиады,. самые ловкие и быстрые работники трудятся на Московской пивоварне. Второе место заняла команда ММЗ, а на третьей ступени пьедестала оказались сотрудники ООО «ТРАКС».

Подобные соревнования для трудящихся Мытищ уже провели по плаванию, шахматам, бильярду, волейболу и настольному теннису. Участие в турнирах бесплатное. Цель таких мероприятий — укреплять корпоративные связи, повышать эффективность сотрудников и держать их в тонусе.