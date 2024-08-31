Соревнования по силовому экстриму «Богатырские игры» прошли в Люберцах
Всероссийские соревнования по силовому экстриму «Богатырские игры» прошли в центральном парке на ярмарочной площади в Люберцах. Мероприятие приурочено ко Дню города.
На соревнованиях выступили сильнейшие атлеты из пяти регионов России: Московской, Тульской, Смоленской областей, Нижнего Новгорода и Мурманска. Участники соревновались в пяти самых сложных и зрелищных дисциплинах силового экстрима.
Среди них — поднятие 110-килограммового бревна на максимальное количество повторений за 90 секунд, становая тяга с автомобилем, вес которого составляет 300 килограммов, на максимальное количество повторений, а также силовая эстафета и буксировка автомобиля на расстояние 20 метров за минимальное время.
В итоге, на соревнованиях победил 42-летний Юрий Кузьмин из Нижнего Новгорода, набравший наибольшее количество баллов — 35,5. Второе место занял Максим Воробьев из Смоленска с 30 баллами, третье место — у Романа Намазова из Балашихи, который сумел набрать 28 баллов.
В ходе мероприятия также выступил Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», который продемонстрировал зрелищные номера по сценическому экстриму. Атлет во время своего выступления ломал стальные стержни, надувал грелки до разрыва, а также скручивал походные миски и сковороды.
Главный судья соревнований, президент «Федерации Силового Экстрима России» Василий Грищенко, оценил высокий уровень мероприятий в Люберцах и выразил благодарность местной администрации за поддержку. Он предложил сделать эти соревнования ежегодными, отметив, что Люберцы по праву считаются центром силы в России благодаря появлению множества высококлассных атлетов в этом городе.
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