Соревнования по силовому экстриму «Богатырские игры» прошли в Люберцах

Всероссийские соревнования по силовому экстриму «Богатырские игры» прошли в центральном парке на ярмарочной площади в Люберцах. Мероприятие приурочено ко Дню города.

На соревнованиях выступили сильнейшие атлеты из пяти регионов России: Московской, Тульской, Смоленской областей, Нижнего Новгорода и Мурманска. Участники соревновались в пяти самых сложных и зрелищных дисциплинах силового экстрима.

Среди них — поднятие 110-килограммового бревна на максимальное количество повторений за 90 секунд, становая тяга с автомобилем, вес которого составляет 300 килограммов, на максимальное количество повторений, а также силовая эстафета и буксировка автомобиля на расстояние 20 метров за минимальное время.

В итоге, на соревнованиях победил 42-летний Юрий Кузьмин из Нижнего Новгорода, набравший наибольшее количество баллов — 35,5. Второе место занял Максим Воробьев из Смоленска с 30 баллами, третье место — у Романа Намазова из Балашихи, который сумел набрать 28 баллов.