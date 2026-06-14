Соревнования по плаванию на открытой воде прошли на пляже в Можайске

В День России Ильинский пляж Можайского округа стал главной точкой притяжения для любителей плавания на открытой воде. Здесь прошел этап серии «Открытая вода» от Swimcup, собравший рекордное количество желающих проверить себя на прочность.

На старт вышло более 350 участников. Подавляющее большинство — взрослые спортсмены, а также дети от девяти лет, которые соревновались в детской лиге на дистанции 100 метров.

Для каждой дистанции установили временной лимит. Участникам «Лайт 1000 метров» нужно было уложиться в 45 минут. На «Классик 1852 метров» отводилось 1 час 15 минут. Самые выносливые пловцы на «Ультра 5000 метров» должны были финишировать за 2 часа 30 минут. Остальные дисциплины — «Лайт 500 метров», «Погоня 500 метров», эстафета и детские заплывы — прошли без ограничения по времени.

Активными зрителями соревнований стали отдыхающие можайцы и гости округа. Многие пришли на пляж целыми семьями и с интересом наблюдали за заплывами, поддерживая участников аплодисментами и кричалками. Особой популярностью пользовалась фотозона: взрослые и дети фотографировались на фоне большого маскота соревнований — синей утки, символа спортивного праздника.

«Я впервые побывала на Можайском водохранилище. Честно говоря, немного волновалась — открытая вода это не бассейн. Но природа здесь невероятная, вода чистая, а организация на высшем уровне. Мне очень понравилось», — поделилась эмоциями участница Ирина сразу после финиша.

Организаторы отметили, что серия «Открытая вода» продолжает набирать обороты, оставаясь самой доступной и массовой платформой для пловцов любого уровня — от любителей до профессионалов.