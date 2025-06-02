Соревнования по плаванию для пенсионеров прошли в Коломне

Для участников клуба «Активное долголетие» состоялся третий этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Золотой возраст». Мероприятие провели в бассейне Конькобежного центра «Коломна».

Всего нормативы по плаванию сдали 18 женщин и шесть мужчин. Каждый показал хорошие результаты. Среди женщин в плавании на 50 метров первой стала Валентина Федосова, второе место заняла Ольга Лохова, а почетное третье досталось Татьяне Соколовой. У мужчин лидировал Александр Веркин, вторым стал Николай Пронин и третьим — Юрий Захаров.

Генеральный директор Конькобежного центра «Коломна Сергей Орлов поздравил победителей и призеров состязаний. Участникам вручили медали, дипломы и брендированные сувениры Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО „Золотой возраст“.

Отметим, что коломенских долголетов ждут еще четыре мероприятия: соревнования в тире, в бассейне и «Веселые старты».