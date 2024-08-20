Соревнования по парусному спорту пройдут в Подмосковье

Фото: Елена Разина

С 5 по 8 сентября на Пестовском водохранилище пройдет третий этап международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях примут участие лучшие яхтсмены страны и крупный флот яхт класса МХ700. По итогам этого этапа определятся финалисты — 20 сильнейших команд, которые выйдут в гранд-финал в Сочи с 7 по 10 ноября.

Также 16 лучших команд получат право на участие в чемпионате Sailing Gran Prix 2024, который пройдет в России впервые. Судейство обеспечат международные специалисты из России, Хорватии и Германии. Турнир также почтит память олимпийского призера Бориса Будникова.

Уточняется, что организаторами соревнований выступают яхт-клуб Tenzor Sailing Club и Tenzor Consulting Group.

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