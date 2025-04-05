Соревнования по настольному теннису среди трудовых коллективов прошли в Химках

Более 40 сотрудников научно-производственных объединений, клинической больницы, академии туризма и других компаний в Химках приняли участие в ежегодной Спартакиаде. Соревнования проводятся в округе более 14 лет.

В 2025 году серию игр открыли состязания по бадминтону, а продолжили — по настольному теннису.

«Наша Спартакиада уже давно стала традиционной. В этом году у нас в программу вошли соревнования по 14 видам. В этом году у нас будет новый — гиревой спорт», — сказала главный эксперт Управления физической культуры и спорта администрации Елена Третьякова.

В настольный теннис участники играют по швейцарской системе. В каждой команде — по четыре игрока: два мужчины и две женщины. Один спортсмен играет за турнир порядка 6-7 партий с различными соперниками из других компаний. В финале остаются два участника, которые сражаются за победу.

«Швейцарская сетка позволяет спортсменам играть до двух поражений с возможностью занять третье место даже после поражения», — уточнил судья первой категории Григорий Ильин.

Предприятия предоставляют для участников необходимый инвентарь и поле для тренировок. Среди новичков в этом году — коллектив клинической больницы в Химках.

«Откликнулась большая часть сотрудников, и мы были рады сорганизовать всех на это мероприятие», — добавил куратор спортивной команды ГБУЗ МО «Химкинская клиническая больница» Надежда Шатская.

За победу соревнуются любители и профессионалы. Сотрудник научно-производственных объединений имени Лавочкина Егор Маркелов уже побеждал на Спартакиаде в настольном теннисе. В этом году он планирует снова принести команде первое место.

«Пока что не было никаких встреч напряженных, все спокойно», — сказал представитель спортивной команды АО «Научно-производственных объединений имени С. А. Лавочкина» Егор Маркелов.