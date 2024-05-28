Соревнования по настольному теннису прошли в Химках ко Дню пограничника

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Открытый рейтинговый турнир по настольному теннису в преддверии Дня пограничника прошел в Химках. Десятки фанатов этого вида спорта собрались в спортивной школе «Лунево», чтобы принять участие в соревнованиях.

Спортсмены боролись за золото в трех возрастных категориях. Отдельный комплект медалей подготовили для работников пограничной службы.

Детские соревнования выиграли Владимир Вишняк и Григорий Пехтерев. Среди взрослых победителями стали Артем Кишканев и Алексей Геновский. Участники получили памятные грамоты, а призеры — медали.

«Настольный теннис популярен среди химчан, особенно в летний период. Во многих парках и скверах для удобства установлено специальное оборудование для динамичной игры всей семьей», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Отметим, что ежегодный турнир прошел при поддержке отряда пограничного контроля ФСБ России аэропорта «Шереметьево».

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