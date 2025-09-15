Соревнования по мотосерфингу прошли в Дубне

Сильнейшие спортсмены России собрались в Дубне на соревнования по мотосерфингу. На акватории водного стадиона имени Валерия Нехаевского они выступили в дисциплине «доска с водометом GP1».

Мотосерфинг в Дубне впервые. Новая дисциплина для привыкшего к разнообразию водных видов спорта наукограда — аквабайкам, воднолыжникам, яхтсменам, вейкбордингу.

Обгоняя и подрезая друг друга, мотосерферы, рискуя упасть и сойти с дистанции, стремились к финишному створу. Настоящие чудеса маневрирования показали лидеры соревнований, супруги Хоботовы. Вера встала на доску три года назад, активно тренировалась, в результате завоевала звание чемпиона России.

Дисциплина «доска с водометом GP1» была включена во Всероссийский реестр видов спорта шесть лет назад. Спортсмены гоняют на досках для серфинга с мотором и водометом по трассе, состоящей из буев и финишных ворот, демонстрируя высокую скорость и блестящее мастерство управления.

Трасса восемь кругов. Лидеры отечественного мотосерфинга Денис и Вера Хоботовы в Дубне подтвердили свой высокий статус, выиграв всероссийские соревнования, каждый в своей категории.

«На дубненскую воду возвращается водно-моторный спорт. Планируем на следующий, юбилейный для Дубны год, проведение целого ряда зрелищных соревнований на нашем стадионе», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.