Соревнования по мини-баскетболу ко Дню Победы провели в Мытищах

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Мытищах 6 мая завершился фестиваль мини-баскетбола «Георгиевская ленточка», посвященный Дню Победы. В соревнованиях приняли участие команды девочек 2016 года рождения — всего шесть коллективов.

В турнире выступили команды спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу Мытищ, московских спортивных школ «Тринта» и «Тимирязевская», спортивной школы олимпийского резерва Кировского района Санкт-Петербурга, спортивной школы «Спарта энд К» из Видного и спортивного клуба «Виктория» из Можги (Удмуртия).

Соревнования прошли в формате кругового турнира, где каждая команда сыграла с каждой по разу. Мытищинские спортсменки продемонстрировали высокий уровень подготовки, командный дух и отличную игру. Они одержали победы в четырех матчах из пяти, проявив характер и настойчивость.

По итогам турнира команда спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу Мытищ заняла второе место, выиграв серебряные медали. Фестиваль спорта «Георгиевская ленточка» стал ярким событием для всех участниц и болельщиков, способствовал популяризации баскетбола среди девочек и стал символом спортивного единства и патриотизма.