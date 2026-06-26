Соревнования по метанию ножа среди спортсменов с ОВЗ прошли в Воскресенске

25 июня в спортивном клубе инвалидов «Лидер» провели шестой этап Лиги «Лидера»-2026. Участие в нем приняли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из Егорьевска, Коломны, Подольска, Сергиева Посада и Воскресенска.

Участники соревновались в предварительном и финальном раундах. Женщины метали ножи с трех метров, мужчины — с пяти. Среди мужчин победу одержал Араик Гаспарян из Подольска, сохранив лидерство и по итогам общего зачета. Второе место занял Николай Козин из Воскресенска, третье — Сергей Колесников из Егорьевска.

Среди женщин уверенную победу одержала Александра Удалова из клуба «Лидер». Серебро взяла ее одноклубница Евгения Дроздова, бронза досталась Людмиле Тертышной из Егорьевска. Действующий лидер общего зачета Екатерина Шутова финишировала шестой, но сохранила первую строчку рейтинга 2026 года.

Следующий этап Лиги запланирован на конец июля — спортсмены будут соревноваться в корнхоле. Эти результаты могут изменить распределение мест перед финальным Кубком.