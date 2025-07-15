Соревнования по легкой атлетике прошли в Подольске

Спорткомплекс «Подолье» в шестой раз стал площадкой для проведения Гран-при по легкой атлетике. Соревнования длились два дня, в них участвовали юные спортсмены в возрастных категориях до 16 и до 18 лет.

Всего турнир собрал более 600 человек из 20 регионов России. Было разыграно 48 комплектов медалей. Атлеты соревновались в разных дисциплинах: прыжках в высоту и длину, метании диска, копья, толкании ядра, беге с барьерами и на разные дистанции.

Тренер по легкой атлетике спортшколы «Лидер» Виталий Епишков выступал в роли старшего судьи по прыжкам в высоту. Он отметил, что в нашей стране это направление очень популярно.

«У нас очень много рекордсменов мира, олимпийских чемпионов, поэтому я считаю, что это лучший вид спорта в легкой атлетике», — отметил Виталий Епишев.

По итогам соревнований подольские спортсмены показали отличные результаты и завоевали 11 медалей: шесть золотых и четыре серебряные.