Соревнования по легкой атлетике прошли в Павловском Посаде

На стадионе «Старопавловский» прошел муниципальный этап соревнований по легкой атлетике в рамках Всероссийских «Президентских спортивных игр». В марафоне приняли участие 9 команд юношей и 9 команд девушек из общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского городского округа.

Организаторы подготовили насыщенную программу, включив в нее бег на дистанции 60, 600 и 800 метров. На дорожках стадиона царила атмосфера настоящего спортивного праздника, хотя борьба за призовые места была по-настоящему упорной. Участники показывали высокие результаты, стремясь привести свою школу к победе в общекомандном зачете.

По итогам соревнований среди юношей лучшей стала команда Гимназии, которая продемонстрировала хорошую тактическую подготовку и волю к победе. Спортсмены из этой команды уверенно лидировали на всех дистанциях. Второе и третье места поделили команды школы № 11 и школы № 14 соответственно. Их разделили лишь доли секунды в финальных забегах, что говорит о высоком уровне подготовки учащихся этих учебных заведений.

В соревнованиях у девушек первое место также завоевала команда Гимназии, подтвердив свой статус лидера не только среди юношей, но и в женском зачете. Второе место с небольшим отрывом заняла Рахмановская школа, показавшая хорошую командную работу и поддержку. Третье место досталось школе № 11, чьи участницы сумели выдержать напряженный график соревнований и финишировать в тройке лидеров.