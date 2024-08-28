Соревнования по легкой атлетике для детей прошли в Чехове

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Забеги для детей провели в чеховском парке «Дикие белки». Участники преодолели дистанцию 1000 метров и получили награды.

В парке «Дикие белки» регулярно проводят интересные события, в том числе спортивные. В этот раз там состоялись соревнования для детей. Они прошли на лесном стадионе, рассказал тренер спортшколы «Витязь» Александр Пятаев.

«Особенность этих соревнований в том, что это соревнование проводится на лесном стадионе. И, не побоюсь этого слова, это единственный стадион в Московской области, который находится в таком массиве», — поделился он.

Всего в забегах поучаствовали более 70 человек в возрасте от четырех до 14 лет. На старты пригласили почетных гостей, это олимпийские чемпионы, заслуженные тренеры и другие.

Победителей состязаний наградили грамотами, медалями и продукцией агрокомплекса «Альпийские козы».

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