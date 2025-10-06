Соревнования по лазерному бою прошли в Мытищах

Отборочный этап первенства России по лазерному бою состоялся в Мытищах. Более 150 школьников округа приняли участие в соревнованиях по лазертагу, которые состоялись на базе второго корпуса школы № 9 на улице Стрельбище Динамо.

Ребята с энтузиазмом и азартом погрузились в атмосферу состязаний Юные бойцы, представляющие разные школы, продемонстрировали не только физическую подготовленность, но и такие важные качества, как ловкость, выносливость и стратегическое мышление. Команды проявили отличный командный дух, что стало залогом их успеха в игре.

Восемь команд состязались в младшей возрастной группе, каждая из которых боролась за победу. Первое место в старшей возрастной категории в результате упорной борьбы заняла сборная команды «Аврора» из школы № 9, продемонстрировав высокие результаты и отличную игру.

Теперь команда школы № 9 в полном составе будет представлять Мытищи на областном этапе первенства России по лазерному бою. Участники настроены на продолжение борьбы за звание лучших в стране и полны решимости показать все свои навыки и умения на следующем уровне соревнований.