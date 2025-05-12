Соревнования по конкуру ко Дню Победы прошли в Подольске

В Подольске на базе конноспортивного клуба «Фаворит» в честь Дня Победы прошли соревнования по конкуру под названием «Я знаю! Я помню! Я горжусь!». В турнире приняли участие свыше 60 участников.

Спортсмены представляли Подольск, Москву и Московскую область. Возраст участников варьировался от 12 до более чем 40 лет. Лучших выявляли на шести маршрутах с препятствиями высотой от 60 до 110 сантиметров, а также на кавалетти.

«Этот турнир уже стал традиционным для нашего округа. Конный спорт постепенно набирает популярность, с каждым годом соревнования собирают больше участников», — сказал директор конноспортивного клуба «Фаворит» Сергей Головатюк.

По итогам соревнований спортсмены из Подольска продемонстрировали отличные результаты, завоевав четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Победителей каждого маршрута наградили кубками и медалями, а призеров — медалями.