Соревнования по керлингу прошли во дворе жилого дома в Мытищах
Мероприятие прошло в селе Марфино на катке спортивной площадки. Новое зимнее развлечение понравилось местным жителям.
Снаряды для игры изготовили из подручных материалов. Участие в состязаниях приняли ребята из Марфинской школы. Когда все разобрались в правилах, началась напряженная борьба. Каждый точный бросок вызывал шквал эмоций, а ошибки побуждали спортсменов к совершенствованию навыков.
Особую роль в организации турнира сыграли специалисты, подготовившие ледовую площадку. Они создали идеальные условия для соревнований — гладкий и ровный лед, по которому камни скользили безупречно. Кропотливый труд организаторов стал незаметным, но важным фундаментом для ярких моментов, которые надолго запомнятся участникам.
Участники мероприятия интересно провели время и нашли новых друзей.