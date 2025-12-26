Соревнования по керлингу прошли во дворе жилого дома в Мытищах

Снаряды для игры изготовили из подручных материалов. Участие в состязаниях приняли ребята из Марфинской школы. Когда все разобрались в правилах, началась напряженная борьба. Каждый точный бросок вызывал шквал эмоций, а ошибки побуждали спортсменов к совершенствованию навыков.

Особую роль в организации турнира сыграли специалисты, подготовившие ледовую площадку. Они создали идеальные условия для соревнований — гладкий и ровный лед, по которому камни скользили безупречно. Кропотливый труд организаторов стал незаметным, но важным фундаментом для ярких моментов, которые надолго запомнятся участникам.

Участники мероприятия интересно провели время и нашли новых друзей.