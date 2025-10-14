Соревнования по кендо прошли во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах

Во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах прошли соревнования по кендо в рамках XVIII Тайкай Московской Федерации Кендо. Участие в турнире приняли более 60 спортсменов.

«Я убежден, что занятия кендо помогают не только развивать силу и выдержку, но и учат ответственности, умению работать в команде, взаимному уважению. Это очень важно для современной молодежи. Я рад, что у нас в Люберцах есть возможность заниматься этим видом спорта, и благодарен за поддержку руководству округа», — отметил Алексей Калугин.

Организаторами мероприятия выступили клуб «Катори» и Московская Федерация Кендо при поддержке клуба «Сегун».