Соревнования по художественной гимнастике прошли в Жуковском

Этот традиционный турнир, который уже в пятый раз собирает под одной крышей спортсменок, в очередной раз подтвердил свой статус и значимость для развития гимнастики в регионе. В Жуковский съехались спортсменки из различных городов России. Среди них были делегации из Щелкова, Раменского, Чехова, Электростали, Реутова, Лобни, Мытищ, — а также команда из Пензы.

«Живая атмосфера, наполненная азартом соревнований и поддержкой болельщиков, царила в стенах „Звездного“ на протяжении двух дней. Масштабность турнира впечатляет: в соревнованиях по эстетической гимнастике за победу боролись 26 команд. В индивидуальных и групповых выступлениях по художественной гимнастике свое мастерство показали 15 команд, а также более 100 гимнасток выступили в индивидуальном зачете», — отметили организаторы.