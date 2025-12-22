Соревнования по художественной гимнастике прошли в Лобне

Первенство по художественной гимнастике «Зимняя сказка» прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе Лобни 19–20 декабря. Показать свое мастерство приехало более 150 участниц из Москвы и Подмосковья, Ивановской и Тверской областей.

За награды боролись более 20 команд. По итогам года воспитанницы спортивной школы «Академия спорта» получили разрядные значки, а спортсменкам 2011–2012 годов рождения присвоены звания кандидатов в мастера спорта.

Отметим, что накануне соревнований администрация Лобни закупила для физкультурно-оздоровительного комплекса новые профессиональные гимнастические ковры и обеспечила праздничное оформление зала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.