Соревнования по художественной гимнастике прошли в Чехове

14 сентября на большой спортивной арене Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова» прошли соревнования по художественной гимнастике «Открытие сезона». В мероприятии приняли участие несколько десятков воспитанниц клубов округа.

В рамках соревнований гимнастки не только выступили со своими спортивными, но также и с показательными театрализованными номерами.

К первым в этом сезоне соревнованиям девочек подготовили тренеры-преподаватели: Елена Борисова, Олеся Грац, Юлия Воронина, Наталья Назаренко.

По итогам, лучшими в групповых упражнениях стали две команды: «Чехов МС» и «Аленушки». В их составе выступили: Софья Регузова, Анна Лепешкина, Арина Коленчук, Ника Маньшина, Анастасия Горшкова; Веста Кабирова, Мирослава Левичева, Стефания Муратова, Алиса Соловьева, Ксения Неделко, Кристина Коршунова.

Среди участниц фестиваля были девочки от 2011 до 2019 годов рождения.