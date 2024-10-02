Всероссийский турнир по греко-римской борьбе прошел в Мытищах

Состязания посвятили заслуженному тренеру России Тагиру Салахетдинову. Участие в них приняли больше 150 спортсменов из разных городов России.

Соревнования по греко-римской борьбе провели уже в четвертый раз. Борцы 14-15 лет из 21 команды спортивных школ столицы, Подмосковья, Калужской, Тамбовской и Рязанской областей состязались в силе и технике. Турнир стал одним из этапов подготовки к предстоящим всероссийским соревнованиям.

Тагир Салахетдинов тренировал сборные по греко-римской борьбе больше 40 лет и внес значимый вклад в развитие этого вида спорта в Мытищах.

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