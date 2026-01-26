Соревнования по футзалу и волейболу прошли в Балашихе

24 января на базе спортивного комплекса «Орион» прошли соревнования новой дисциплины Балашихинской школьной лиги — «Спортивный родитель». В мероприятии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, заместитель главы Лилия Татевосян, начальник управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, директор по работе с государственными органами федеральной сети «Спортмастер» Станислав Аношин и директор спортивной школы «Орион» Максим Морозов.

Поддержать участников пришли более 150 человек — игроков и болельщиков. В новой дисциплине участвуют почти 600 человек. На сегодняшний день прошло по 25 матчей по футзалу и по 25 игр по волейболу. В четвертьфиналы и полуфиналы вышли 16 сильнейших команд. Финальные встречи запланированы на 31 января.

По словам Сергея Юрова, проект опирается на лучшие традиции детских и школьных соревнований прошлых лет, когда свободное время чаще проводили в спорте, а не за компьютерами. Балашихинская школьная лига расширяет свое направление: помимо спортивных состязаний появляются и творческие активности, а активное подключение родителей придает движению дополнительную устойчивость и потенциал для развития.

Идея дисциплины родилась после успеха «Битвы физруков» в прошлом сезоне, где преподаватели физической культуры округа состязались в двух дивизионах — «Север» и «Юг». Теперь родители могут участвовать в дисциплинах БШЛ независимо от того, задействованы ли их дети в проекте, что делает формат более открытым и массовым.