Соревнования по флорболу пройдут в Балашихе 27 июня

В «Дворовой лиге» появилась новая дисциплина. Состязания, организованные при поддержке проекта «Красная Машина», пройдут в парке «Пестовский» на футбольном поле.

Игра пройдет в формате пять на пять — четыре полевых игрока и вратарь. Команды формируются по возрасту участников: мальчики 10–12 лет из младшей группы, юноши 13–15 лет из средней группы и юноши 16–20 лет и старше из старшей группы. Для участия необходимо при себе обязательно иметь медицинскую справку о допуске к занятиям спортом.

Также 27 июня в Пестовском парке пройдут соревнования по футболу, волейболу, стритболу, настольному теннису и играм комплекса «Готов к труду и обороне». Регистрация команд начнется в 13:00. Старт соревнований — в 14:00. Для участия необходимо подать заявку в официальном сообществе «Дворовой лиги».

«Дворовая лига» — это проект, объединяющий любителей активного образа жизни всех возрастов. Лига включает шесть дисциплин: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, лазертаг и игры комплекса «Готов к труду и обороне».