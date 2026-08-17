Соревнования по экстремальному спорту пройдут в Химках

Участники выйдут на старт в дисциплинах BMX, MTB, роллер-спорта и скейтбординга. Для юных спортсменов подготовлены отдельные заезды: малыши от 3 до 5 лет посоревнуются на беговелах, а дети от 4 до 8 лет — в велогонке. Также в программе — роллер-кросс с динамичной трассой, где участники смогут показать скорость и технику.

Соревнования проходят уже пятый год и за это время стали одним из заметных событий для любителей экстремальных видов спорта. За историю турнира в нем приняли участие спортсмены из пяти стран и 40 городов России. Сегодня в базе зарегистрированных участников — почти 3 тысячи человек.