Соревнования по автокроссу прошли в Мытищах

Соревнование включало несколько этапов: Кубок Москвы, Кубок «Kramar Motorsport YUKA ADV Pro Racing», чемпионат Московской области, первенство Москвы и Московской области. Пилоты из разных точек России приехали побороться за чемпионское звание и показать свое мастерство. Гонки проходили в нескольких кроссовых классах: «Д2–Юниор», «Д2–Классика», «СуперБагги», «Супер 1600», «Д3–250», «Д3–Спринт», «Д3–Мини», «Д3–450».

Участники и организаторы соревнований отмечают, что трасса в деревне Бородино — одна из самых непредсказуемых, сложных и интересных для гонок, с крутыми виражами и резкими перепадами высот. Именно поэтому здесь проходят соревнования высокого уровня с участием профессиональных спортсменов. Маршрут оснащен безопасными зрительскими зонами с масштабным обзором гоночного полотна. Гонки проходят при поддержке федераций автоспорта Москвы и Московской области.