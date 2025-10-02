Соревнования по авиамодельному спорту прошли в Мытищах

В спортивном комплексе «Дружба» в Мытищах завершились состязания по авиамодельному спорту, приуроченные ко Дню авиации. Турнир собрал молодых энтузиастов, увлеченных созданием и управлением метательными планерами.

Конкуренция была напряженной, а мастерство участников поразительным. Андрей Чебаненко стал победителем в дисциплине «Дальность полета». Второе место занял Георгий Валигурский, а бронзу получил Владислав Лазарян. Георгий Валигурский в дисциплине «Планер F-1Е» вновь продемонстрировал высокий уровень подготовки и занял первое место. Вторым стал Андрей Чебаненко, а третьим — Андрей Литвинов.

Среди самых юных участников до 12 лет первым стал Тимофей Матюшов, второе место занял Михаил Гринев, а бронзовую медаль получил Георгий Иванов. Владимир Ельников в младшей возрастной категории до девяти лет победил в упражнении на точность, серебро досталось Роберту Арутюняну, а бронза — Эмилю Рустамову.