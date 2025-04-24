Соревнования по авиамодельному спорту прошли в Лыткарине

Спортивный комплекс «Арена Лыткарино» превратился в арену для воздушных баталий, приняв открытые состязания по авиамодельному спорту в категории F-1E, где свое мастерство демонстрировали пилоты, управляющие металлическими планерами. В соревнованиях приняли участие полсотни спортсменов из Москвы и трех городов Московской области.

Торжественное открытие соревнований стало настоящим праздником. Для участников турнира выступил творческий коллектив Дома детского творчества «Музыка. Хореография. Театр».

Организаторы соревнований предоставили каждому участнику девять возможностей продемонстрировать свои навыки пилотирования: три серии по три запуска. Итоговый результат определялся на основе времени полета — учитывались только лучшие из предпринятых попыток, что позволяло спортсменам экспериментировать с настройками моделей и тактикой запуска.

«Особенность этого класса — индивидуальная настройка моделей под технику каждого спортсмена. Запускать можно как „копьем“, так и хвостом вперед. Здесь нет жестких ограничений», — рассказал организатор соревнований Борис Дмитриев.