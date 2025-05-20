Соревнования по армейскому рукопашному бою прошли в Подмосковье в рамках фестиваля боевых искусств на кубок князя Дмитрия Донского. В них участвовали молодые люди допризывного возраста.

В соревнованиях участвовали молодые люди от восьми до 17 лет — всего около 600 человек из военно-патриотических и спортивных клубов, а также воспитанники суворовских училищ и кадетских корпусов Московского региона.

В церемонии открытия принимали участие представитель силовых и спортивных ведомств, а также заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, полковник Светлана Ишмуратова.

«Я вижу их горящие глаза, потому что внимание взрослых, понимание того, что дети занимаются спортом не просто так. Это наше молодое пополнение армейских рядов, это наши будущие военнослужащие, ребята. И, конечно, очень хочется видеть, чтобы наше будущее было здоровым, чтобы оно было сильным, чтобы оно было умным», — сказала она.

Фестиваль был направлен на популяризацию единоборств и патриотическое воспитание молодежи. Все участники получили памятные призы и подарки.