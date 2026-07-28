Соревнования Корпоративной лиги начались в Люберцах
Летний сезон Корпоративной лиги стартовал в городском округе 25 июля. Участники соревновались в трех видах спорта — футболе, волейболе и баскетболе.
Люберецкая Корпоративная лига — это абсолютно новый проект Комитета по физкультуре и спорту округа. Команды 35 предприятий, больше 400 участников, будут доказывать, что сильны не только в работе.
«Спорт — это не только соревнования. Это дружба, взаимоуважение и просто хорошие отношения и саморазвитие. Я желаю вам всем познакомиться между собой, укрепить связи для того, чтоб становиться сильнее, жить интереснее и веселее», — обратился на открытии к собравшимся заместитель главы округа Андрей Сыров.
В первый день в соревнованиях по футболу, волейболу и баскетболу приняли участие 25 трудовых коллективов.
За зарядом позитива приехал на турнир участник клуба «Активное долголетие» Александр Борисов. Средний возраст команды «Ветераны» составляет 70 лет. Все бодры, активны и охотно участвуют в соревнованиях по волейболу.
Игры Корпоративной лиги будут проходить с 25 июля по 20 сентября по олимпийской системе. По итогу награды получат не только команды-победители, но и лучшие игроки турнира.