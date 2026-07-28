Соревнования Корпоративной лиги начались в Люберцах

Люберецкая Корпоративная лига — это абсолютно новый проект Комитета по физкультуре и спорту округа. Команды 35 предприятий, больше 400 участников, будут доказывать, что сильны не только в работе.

«Спорт — это не только соревнования. Это дружба, взаимоуважение и просто хорошие отношения и саморазвитие. Я желаю вам всем познакомиться между собой, укрепить связи для того, чтоб становиться сильнее, жить интереснее и веселее», — обратился на открытии к собравшимся заместитель главы округа Андрей Сыров.