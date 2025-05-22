Соревнования юных пожарных прошли в Балашихе

На площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха» состоялись ежегодные соревнования дружин юных пожарных в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность». В состязании приняли участие восемь команд из школ городского округа, продемонстрировав свои навыки и интерес к профессии спасателя.

Мероприятие организовали сотрудники первого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Балашихе и специалистами «Мособлпожспаса».

«Радует, что так много ребят с энтузиазмом участвуют в этих соревнованиях. Такие события помогают не только развить навыки, но и вдохновить кого-то из вас в будущем связать свою жизнь с профессией пожарного или спасателя», — отметил начальник Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Костиков.

Школьники соревновались в нескольких дисциплинах: оказывали первую помощь, завязывали специальные пожарные узлы, надевали боевую экипировку, проходили эстафету, участвовали в смотре строя и песни, а также демонстрировали знания истории пожарной охраны и основ безопасности жизнедеятельности.

«Ребята с азартом преодолевали испытания, показывая не только свои умения, но и умение работать в команде. Эти навыки могут стать для них важным опытом в жизни», — подчеркнул председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Слет юных пожарных стал не только соревновательной площадкой, но и важным шагом в воспитании культуры безопасности среди молодежи.