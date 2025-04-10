Соревнования Единой школьной лиги по волейболу прошли в Дубне

В борьбе за право сыграть в «Финале четырех» участвовали лучшие команды Подольска, Истры, Наро-Фоминска, Дмитрова и Одинцово. Дубну представляли на турнире победители муниципального этапа, команда гимназии № 11.

Участников группы западной конференции Единой школьной лиги приветствовал глава муниципалитета Максим Тихомиров. «Это отличный проект, который объединил наших школьников в яркой, честной, спортивной борьбе», — отметил он.

Борьба на турнире была яркой и бескомпромиссной. В итоге были определены две сильнейшие волейбольные команды среди юношей. Они сыграют в финале, где и будут определены абсолютные чемпионы Школьной лиги. Игры девушек состоятся 28 апреля, юношей — 29 апреля.

«Единая школьная лига — очень интересное мероприятие. К этим матчам мы готовились весь сезон, долго, трепетно, все старались», — рассказал капитан команды гимназии № 11 Дмитрий Пляшкевич.

В рамках Единой школьной лиги также проходят соревнования по баскетболу, футзалу и шахматам.