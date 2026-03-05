Соревнования Единой школьной лиги по футзалу завершились в Дубне
В рамках проекта Единой школьной лиги футболисты сыграли более 50 матчей. В городской финал вышли шесть сильнейших команд наукограда.
По правилам лиги, играли по круговой системе. Каждый матч длился по 20 минут. За это время участники команды старались выложиться по полной.
«По сравнению с прошлым годом интенсивность увеличилась, интерес у ребят вырос, мотивация появилась», — отметил главный судья по футзалу Александр Смирнов.
Самая напряженная и интересная борьба развернулась между лидерами — школой № 5 и гимназией № 11. В итоге второй год подряд победила школа № 5, в финале они не проиграли ни одного матча.
Напомним, Единая школьная лига — уникальный проект, не имеющий аналогов в нашей стране. В Дубне уже определились финалисты по футзалу, баскетболу и шахматам, впереди — игры по волейболу. Школы-победители будут представлять наукоград на областном этапе.