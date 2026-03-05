Соревнования Единой школьной лиги по футзалу завершились в Дубне

В рамках проекта Единой школьной лиги футболисты сыграли более 50 матчей. В городской финал вышли шесть сильнейших команд наукограда.

По правилам лиги, играли по круговой системе. Каждый матч длился по 20 минут. За это время участники команды старались выложиться по полной.

«По сравнению с прошлым годом интенсивность увеличилась, интерес у ребят вырос, мотивация появилась», — отметил главный судья по футзалу Александр Смирнов.