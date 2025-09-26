Соревнования «Единой школьной лиги» начались в Воскресенске

Городской округ Воскресенск присоединился к проекту губернатора региона Андрея Воробьева «Единая школьная лига Московской области», который направлен на популяризацию спорта среди молодежи. Десять школ округа сформируют команды по четырем видам спорта: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы.

В молодежном центре «Олимпиец» прошла жеребьевка, по итогам которой школы-участницы распределены на две группы.

В число участников в дебютном сезоне вошли лицей № 23», школа «Траектория успеха», лицей № 6, школа «Вектор», «Гимназия № 1», школа «Горизонт», «Москворецкая гимназия», школа № 3, школа имени Героя России Сергея Рыбникова» и лицей имени Стрельцова.

Состязания пройдут в два этапа: муниципальный, который состоится в октябре этого года, и региональный, на котором будут определены победители и призеры.

Спортивные мероприятия в рамках лиги проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».