Соревнования Единой школьной лиги начались в Павловском Посаде

Торжественное открытие Школьной лиги, объединившей юных спортсменов в борьбе за звание лучших, состоялось в городском округе 15 октября. Соревноваться будут девять команд образовательных учреждений муниципалитета.

На церемонии открытия участников лиги приветствовали почетные гости: консультант отдела школьного и студенческого спорта Дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий Московской области Владимир Орлов, заместитель главы округа Светлана Аргунова, руководители профильных управлений и учреждений, а также участники специальной военной операции Иван Чеботарь и Евгений Симоненко.

Известный баскетболист Виктор Кейру провел для школьников мастер-класс, во время которого поделился опытом и секретами мастерства. После этого состоялась автограф-сессия, где все желающие смогли сделать на память фото с выдающимся спортсменом.

Мероприятие завершилось показательными играми сильнейших команд Павлово-Посадского округа.