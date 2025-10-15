Соревнования для детей с ОВЗ прошли в спорткомплексе в Раменском

«Веселые старты» для детей с ограниченными возможностями здоровья впервые прошли в Раменском. Организатором спортивного праздника выступил Комитет по спорту администрации округа.

В соревнованиях приняли участие более 20 детей в возрасте старше шести лет. Большая спортивная площадка стала приятным сюрпризом для воспитанников Юровской школы-интерната.

«Спортивный комплекс „Борисоглебский“ — базовая площадка для параолимпийских видов спорта. Очень хорошо, что сегодня здесь могут заниматься и участвовать в соревнованиях дети разных возрастов и категорий. Во время общения с такими детьми, видя их восторженный взгляд, понимаешь, какое это великое дело, когда детям доставляешь частицу радости», — сказал советник главы Раменского муниципального округа по спорту Виктор Пронин.

Гостями на спортивном празднике также стали дети с особенностями здоровья из числа прихожан Никольского храма деревни Островцы городского округа Люберцы.

Участники разделились на четыре команды, каждая из которых придумала собственное название. Ребята с энтузиазмом выполняли задания эстафет. Завершились игры футбольной разминкой — ударами по воротам. Голкипером выступил действующий игрок команды «Леон Сатурн» вратарь Валерий Матвеенков.